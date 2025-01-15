Названа причина обрыва кабеля связи, остановившего Интернет в 21 регионе РФ

Обрыв магистрального волоконно-оптического кабеля связи в Татарстане, который привел к проблемам с Интернетом в 21 регионе РФ, связан с проведением земляных работ. Об этом говорится в сообщении республиканского министерства цифрового развития.

«Согласно последним данным, повреждение кабеля произошло вследствие проведения земляных работ сторонней организацией. Об этом сообщила пресс-служба компании «Ростелеком», – пояснили в Минцифры Татарстана.

В министерстве заверили, что аварийные бригады оперативно прибыли на место происшествия для проведения ремонтных работ, и подчеркнули, что полная потеря связи отсутствует, поскольку трафик перенаправлен на резервные линии.

Повреждение было зафиксировано на территории Татарстана вблизи поселка Царево Пестречинского района, в направлении Тюлячи-Новая Тура. Неполадки с Интернетом затронули 21 регион РФ.

Ориентировочное время завершения восстановительных работ установлено на 21:00 по московскому времени.

Казань, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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