Крупная авария: в 21 регионе России зафиксированы проблемы с Интернетом

На магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане произошло повреждение, в результате чего снижение скорости Интернета фиксируется в 21 регионе России. Об этом сообщил Роскомнадзор.
В ведомстве уточнили, что обмыв магистрального кабеля произошел на участке Тюлячи – Новая Тура. «Повреждение кабеля привело к деградации услуг ШПД (широкополосного доступа в интернет – ИФ) в 21 субъекте РФ для приблизительно 3,8 млн пользователей», – уточнили в Роскомнадзоре.
На месте ЧП работают аварийно-восстановительные бригады. Ориентировочные сроки устранения – 21:00 по московскому времени.
Москва, Светлана Антонова
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