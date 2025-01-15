Крупная авария: в 21 регионе России зафиксированы проблемы с Интернетом

На магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане произошло повреждение, в результате чего снижение скорости Интернета фиксируется в 21 регионе России. Об этом сообщил Роскомнадзор.

В ведомстве уточнили, что обмыв магистрального кабеля произошел на участке Тюлячи – Новая Тура. «Повреждение кабеля привело к деградации услуг ШПД (широкополосного доступа в интернет – ИФ) в 21 субъекте РФ для приблизительно 3,8 млн пользователей», – уточнили в Роскомнадзоре.

На месте ЧП работают аварийно-восстановительные бригады. Ориентировочные сроки устранения – 21:00 по московскому времени.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube