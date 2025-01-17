В Шри-Ланке автобус с туристами из России врезался в грузовик: ранены 19 человек

Автобус с туристами из России попал в аварию в Шри-Ланке. Об этом сообщает местное издание Ada Derana. В результате ДТП погиб водитель автобуса и пострадали порядка 19 туристов.
По данным издания, автобус с россиянами сегодня утром столкнулся с грузовиком, перевозившим цемент, на Южном скоростном шоссе. Автобус на высокой скорости врезался в заднюю часть цементовоза.
Пострадавшие доставлены в местный госпиталь.
Отмечается, что в момент ДТП в автобусе находилось около 30 российских туристов.
Коломбо, Наталья Петрова
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