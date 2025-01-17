Директор депозитария в Сочи спрятал украденные деньги в лесу

В Сочи оперативники установили причастность директора депозитария к краже денег из ячеек. Сумма ущерба выросла до 168 млн рублей. Об этом сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.

О хищении денег из ячеек депозитария стало известно 15 января. Клиенты пришли за своими средствами после новогодних праздников, но наличных не обнаружили.

«В течение нескольких дней в полицию поступило 18 заявлений от потерпевших о кражах денежных средств, которые хранились в многофункциональном депозитарном центре. Полицейские в кратчайшие сроки установили, что к хищениям может быть причастен исполняющий директор организации», – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали. Во время допроса он сообщил, что спрятал деньги в тайнике, оборудованном в лесу. Полицейские обнаружили в указанном месте 600 тысяч долларов.

«Следователем отдела полиции Центрального района города-курорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 158 УК РФ. Выясняются все обстоятельства произошедшего», – добавили в МВД.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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