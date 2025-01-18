Средства ПВО перехватили за ночь 46 украинских беспилотников

Минувшей ночью ВСУ атаковали с помощью беспилотников шесть регионов России. В общей сложности средства противовоздушной обороны уничтожили 46 дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА – над территорией Брянской области, 11 БПЛА – над территорией Курской, семь БПЛА – над территорией Калужской, пять БПЛА – над территорией Тульской, три БПЛА – над территорией Белгородской и два БПЛА – над территорией Воронежской области», – отметили в оборонном ведомстве.

В результате атаки произошел пожар на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области. «Один из сбитых БПЛА упал на нежилое строение. Возникшее возгорание ликвидировано силами спасательных служб. На месте работает оперативная группа. Пострадавших нет», – сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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