Атаку дронов отразили в Брянской и Белгородской областях

Ночью система противовоздушной обороны перехватила два беспилотника, запущенных со стороны Украины. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Белгородской областей», – сообщили в Минобороны.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Белгородской области данных о пострадавших не поступало.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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