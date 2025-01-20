Власти Татарстана сообщили об атаке БПЛА на промышленные предприятия региона

Украинские беспилотники попытались атаковать промышленные предприятия республики. Все дроны нейтрализованы, обошлось без жертв и разрушений. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

«Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет», – сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что все предприятия работают в штатном режиме. Школы и детсады также продолжают работать в штатном режиме. Экстренные службы ликвидируют последствия атаки. На место также прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов.

Росавиация ранее сообщала о временной приостановке работы аэропортов Казани и Нижнекамска.

Казань, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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