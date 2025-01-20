Жительница Белгородской области пострадала при атаке дронов

В Белгородской области женщина пострадала при атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В районе поселка Октябрьский Белгородского района в результате сброса взрывного устройства с дрона на движущийся автомобиль ранена женщина. Бригада СМП доставляет пострадавшую с баротравмой в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, в результате обстрела в городе Шебекино были повреждены шесть частных домов и автомобиль.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», – добавил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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