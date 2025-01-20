Россиян предупредили о вовлечении в диверсионную работу через Telegram

МВД призвало россиян быть осторожными в связи с появлением в Telegram-каналах и чатах объявлений о высоких заработках, под которыми может скрываться диверсионная деятельность. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале.

«В телеграм-каналах и чатах размещаются объявления с предложениями заработка за крайне высокую плату – от 50 до 300 тысяч рублей за задание: записывать видео-отзывы по сценарию; отбирать фото объектов; писать отзывы; размещать объявления; проверять анкеты», – говорится в сообщении.

В киберполиции МВД предупредили, что под видом этих предложений может скрываться диверсионная работа. Выполнение подобных заданий может привести к привлечению к уголовной ответственности и лишению свободы, указали там. Правоохранители призвали граждан к бдительности.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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