Средства ПВО отразили массовый налет дронов в шести регионах России

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны перехватили десятки украинских беспилотников над территорией шести регионов России. В результате падения обломков были повреждены несколько объектов. Погибших и пострадавших нет.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов: 22 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Ростовской области, десять – над территорией Смоленской области, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Саратовской области и один – над территорией Курской области», – сообщили в Минобороны РФ.

В Смоленской области, по предварительной информации регионального минздрава, пострадавших нет. «На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов. На местах происшествий работают оперативные службы», – отметил губернатор Василий Анохин.

Кроме того, в Лискинском районе Воронежской области в результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло возгорание. «Пострадавших нет. Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно. Угрозы населению нет», – сообщил глава региона Александр Гусев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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