В пожаре на горнолыжном курорте в Турции погибли 66 человек – число жертв может вырасти

Число погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 66 человек, еще 51 человек пострадал. Об этом заявил министр внутренних дел республики Али Ерликая. По данным минздрава, в больнице находятся двое пострадавших, передает местный телеканал NTV. Ранее власти сообщали о десяти погибших и 32 пострадавших.

Пожар в отеле Grand Kartal на курорте Карталкая в провинции Болу вспыхнул около полуночи и быстро распространился из-за деревянной обшивки фасада здания. На данный момент установлено, что пожар начался в ресторанной части 12-этажного отеля. В гостинице проживали 237 человек. Спасатели опасаются, что число жертв может вырасти из-за того, что пожар застал многих постояльцев спящими и быстро распространился. На видео с места трагедии видно, как люди пытались выбраться из огня, связав простыни и свисая с окон.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил, что главная прокуратура Болу инициировала судебное расследование по факту пожара, назначены шесть прокуроров и сформирована группа экспертов из пяти человек. Он пообещал, что расследование будет проведено самым тщательным образом.

Заявление в связи со смертоносным пожаром сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Будут предприняты все необходимые шаги, чтобы пролить свет на инцидент и привлечь виновных к ответственности. Наша боль огромна», – сказал он.

Анкара, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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