Под Тверью рухнул автомобильный мост через реку Валдайку

В Тверской области обрушился автомобильный мост. Пострадавших нет. Прокуратура проводит проверку.

«По поручению прокурора Тверской области Павла Хлебковича Бологовской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту обрушения моста через реку Валдайка», – сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

В региональном управлении МЧС уточнили, что движение в деревню Михайловское осуществляется по объездной дороге.

Прокуратура даст оценку безопасности содержания сооружения, а также соблюдению прав жителей деревни Михайловское.

Тверь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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