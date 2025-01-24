Под Тверью рухнул автомобильный мост через реку Валдайку

В Тверской области обрушился автомобильный мост. Пострадавших нет. Прокуратура проводит проверку.
«По поручению прокурора Тверской области Павла Хлебковича Бологовской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту обрушения моста через реку Валдайка», – сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.
В региональном управлении МЧС уточнили, что движение в деревню Михайловское осуществляется по объездной дороге.
Прокуратура даст оценку безопасности содержания сооружения, а также соблюдению прав жителей деревни Михайловское.
Тверь, Зоя Осколкова
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