Над тремя регионами РФ за ночь перехвачено 15 беспилотников ВСУ

Российские силы противоздушной обороны в ночь на воскресенье уничтожили 15 украинских беспилотников над Рязанской, Курской и Белгородской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, восемь БПЛА нейтрализованы в Рязанской области, шесть – над Курской областью и один – над Белгородской областью.

Рязанский губернатор Павел Малков ранее сообщал, что средствами ПВО и РЭБ перехвачены беспилотники в небе над регионом. По его данным, никто не пострадал. Власти оценивают материальный ущерб от налета дронов.

Целью ВСУ вновь стал рязанский НПЗ, по которому украинские боевики уже пытались нанести удары с помощью беспилотников в ночь на 24 января, сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в тг-канале.

Меж тем Росавиация сообщала о введении временных ограничений в аэропортах Ижевска и Казани ранним утром для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Позже ограничения на прием и выпуск рейсов в указанных аэрогаванях были сняты.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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