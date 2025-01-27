ПВО отбила атаки дронов ВСУ в пяти российских регионах – сбито 32 БПЛА

Средства противоздушной обороны в ночь на понедельник уничтожили 32 украинских беспилотника над пятью российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 15 дронов сбили над Воронежской областью, еще 11 – над Белгородской областью. Четыре БПЛА перехватили в небе над Курской областью, по одному – над Орловской и Тверской областями.

В Белгородской области после атаки беспилотников частично обесточен город Грайворон, сообщил губернатор региона Владислав Гладков. «Есть локальные повреждения на линии электропередачи, в городе часть жителей временно остается без света», – написал он в своем тг-канале. Кроме того, в результате сброса взрывного устройства с дрона повреждено остекление в частном доме. Осколками перебит газопровод. Аварийные бригады уже устранили утечку газа. По предварительным данным, никто не пострадал.

Главы Воронежской, Орловской и Тверской областей сообщили, что при отражении атаки БПЛА обошлось без пострадавших и разрушений.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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