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Вторник, 28 января 2025, 08:33 мск

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Пять украинских беспилотников уничтожены за ночь над регионами РФ

Пять украинских беспилотников уничтожены в ночь на вторник над Белгородской и Брянской областями, а также над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.

По два БПЛА сбиты средствами ПВО на территории Белгородской и Брянской областей и один – в Крыму.

Брянский губернатор Александр Богомаз ранее сообщил, что при отражении атаки дронов пострадавших и разрушений нет.

В Белгородской области, по данным главы региона Вячеслава Гладкова, также обошлось без пострадавших. Однако в результате падения обломков БПЛА выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов в селе Никольское Белгородского района, уточнил губернатор. На месте работают оперативные службы.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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