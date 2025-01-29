Ночью над российскими регионами сбито 104 беспилотника ВСУ

Силы противоздушной обороны прошедшей ночью обнаружили и нейтрализовали 104 украинских беспилотника над Россией, сообщает Минобороны России. ВСУ предприняли массированную атаку на девять российских регионов.

Как уточнили в ведомстве, 47 БПЛА уничтожено над Курской областью, 27 – над Брянской областью, 11 – над Смоленской областью, семь – над Тверской областью, четыре – над Белгородской областью. По три дрона ВСУ сбито над Нижегородской и Калужской областями, по одному – над Ростовской и Ленинградской областями.

Ночью губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал о пожаре на территории одного из предприятий Кстовской промзоны после налета БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Украинские дроны пытались атаковать нефтезавод, информировал тг-канал SHOT, ссылаясь на местных жителей.

Смоленский губернатор Василий Анохин сообщал, что один из беспилотников был уничтожен при попытке атаковать объект ядерной энергетики. По его данным, пострадавших и разрушений нет. На Смоленской атомной станции утром заявили, что станция работает в штатном режиме.

В Белгородской области при налете дронов на город Грайворон пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотник атаковал многоквартирный дом. Один из жителей получил непроникающее ранение грудной клетки и был госпитализирован, уточнил губернатор. В двух квартирах выбиты окна, осколками посечены четыре автомобиля.

Добавим, что ночью на фоне массовой атаки БПЛА на регионы РФ ограничения на полеты вводились в аэропорту Казани и в петербургском аэропорту Пулково. В настоящее время аэроговани работают в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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