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Среда, 29 января 2025, 12:53 мск

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В Белгородской области мать с ребенком погибли при атаке дрона

Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова

В Белгородской области беспилотник атаковал частный жилой дом. В результате погибли женщина и двухлетний ребенок. Кроме того, мужчина и подросток госпитализированы. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«В посёлке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное – погибли двухлетний ребенок и его мама, – сообщил глава региона. – В доме находился еще один ребенок и его отец, они получили ранения. Бригады скорой помощи доставляют их в больницы».

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших. Губернатор поручил министру строительства Оксане Козлитиной организовать работу по оценке разрушений.

«Все оперативные службы работают на месте. Бойцы самообороны осуществляют охрану дома. Информация о последствиях уточняется», – отметил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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