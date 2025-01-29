В Белгородской области мать с ребенком погибли при атаке дрона

В Белгородской области беспилотник атаковал частный жилой дом. В результате погибли женщина и двухлетний ребенок. Кроме того, мужчина и подросток госпитализированы. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«В посёлке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное – погибли двухлетний ребенок и его мама, – сообщил глава региона. – В доме находился еще один ребенок и его отец, они получили ранения. Бригады скорой помощи доставляют их в больницы».

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших. Губернатор поручил министру строительства Оксане Козлитиной организовать работу по оценке разрушений.

«Все оперативные службы работают на месте. Бойцы самообороны осуществляют охрану дома. Информация о последствиях уточняется», – отметил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube