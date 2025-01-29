Под Калугой дровосек застрелил трех сотрудников лесничества и взял заложников

В Калужской области житель убил трех сотрудников лесохраны и взял заложников. В результате захватчик покончил с собой. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в деревне Усохи Куйбышевского района. Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, ранее судимый местный житель производил несанкционированную вырубку деревьев.

«На место оперативно выехали сотрудники лесничества. При задержании преступник оказал сопротивление, захватил двух заложников. К сожалению, трое человек погибли», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Прибывшие на место правоохранители освободили заложников. Их жизни ничего не угрожает. Захватчик покончил с собой.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымаются вещественные доказательства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – отметили в региональном управлении Следственного комитета.

Калуга, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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