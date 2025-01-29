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Среда, 29 января 2025, 17:00 мск

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ВСУ беспилотником атаковали машину скорой помощи в Белгородской области

Фото: Минздрав РФ

Бригада скорой помощи в Белгородской области подверглась прицельной атаке со стороны ВСУ с помощью беспилотника, сообщил Минздрав РФ в тг-канале. По данным ведомства, медики не пострадали, машина серьезно повреждена.

«Сегодня ночью скорая выехала на вызов в Грайворонском районе к пострадавшему в результате атаки дрона. Пока медики оказывали помощь, нацисты прицельно атаковали машину скорой при помощи БПЛА», – говорится в сообщении.

Автомобиль и находящееся в нем оборудование получили серьезные повреждения. Сотрудники бригады не пострадали. Пациента доставила в больницу другая бригада неотложки.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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