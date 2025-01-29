Подавший сигнал бедствия Boeing приземлился в Астрахани

Пассажирский Boeing, следовавший рейсом Дубай – Москва и подавший сигнал бедствия над Каспийским морем, приземлился в Астрахани.

Как уточняет ТАСС, лайнер вылетел из Дубая в 15:39 мск. Прилет был запланирован на 19:46 мск. На борту находились 188 человек, включая 6 членов экипажа. По данным РИА «Новости», это был самолет авиакомпании «Победа».

Как отмечается, причиной экстренной посадки стала сработавшая пожарная сигнализация. Пассажиры не пострадали. Их разместили в здании аэровокзального комплекса.

Астрахань, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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