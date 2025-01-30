Глава минтранса США признал, что авиакатастрофу в Вашингтоне можно было предотвратить

Авиакатастрофа в Вашингтоне, в которой столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет, могла быть предотвращена. Такую уверенность выразил министр транспорта США Шон Даффи.

«Считаю ли я, что это было предотвратимо? Абсолютно», – подчеркнул он.

Даффи также отметил, что ситуация развивалась штатно до момента крушения: вертолет Black Hawk шел по обычной траектории, и военные пилоты привыкли к тому, что гражданские самолеты заходят на посадку в этой зоне. «Существует процедура, которая осуществляется каждый день. Но здесь что-то пошло не так. Я с нетерпением жду того момента, когда я смогу предоставить вам больше информации, но пока я не буду это комментировать», – цитирует министра ТАСС.

Напомним, пассажирский самолет Bombardier CRJ700, следовавший из Канзаса, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 в небе над Вашингтоном. На борту лайнера находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете были трое членов экипажа.

На разбившемся лайнере летели фигуристы с тренерами. В их числе были чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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