В Вашингтоне лайнерам несколько раз приходилось уходить на второй круг из-за вертолетов

В аэропорту Рональда Рейгана, где столкнулись пассажирский лайнер и вертолет, не впервые складываются подобные ситуации. За сутки до катастрофы самолету пришлось уйти на второй круг из-за появления вертолета.

За три года до аварии, унесшей более 60 жизней, возле аэропорта имени Рейгана по крайней мере два пилота сообщили о том, что едва не столкнулись с вертолетами при посадке, передает телеканал CNN. В двух случаях пассажирским самолетам пришлось уклоняться, чтобы избежать столкновения с вертолетом. В третьем два военных вертолета слишком приблизились друг к другу.

За сутки до крушения лайнера авиакомпании American Airlines другой самолет был вынужден уйти на второй круг. Экипаж доложил диспетчерам, что рядом с траекторией полета появился вертолет, в итоге борт сел со второй попытки.

Напомним, пассажирский самолет Bombardier CRJ700, следовавший из Канзаса, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 в небе над Вашингтоном. На борту лайнера находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете были трое членов экипажа. На разбившемся лайнере летели фигуристы с тренерами. В их числе были чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube