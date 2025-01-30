На борту разбившегося в США самолета находились фигуристы и тренеры из России

В потерпевшем крушение в Вашингтоне самолете были чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Об этом информируют РИА «Новости» и ТАСС, ссылаясь на источники. В последние годы Шишкова и Наумов занимались в США тренерской деятельностью.

В свою очередь, спортивный агент Ари Закарян сообщил РИА «Новости», на разбившемся лайнере летели фигуристы с тренерами. «Среди них были, в том числе, и экс-российские специалисты», – заявил он.

Всего на борту упавшего самолета находились по меньшей мере 14 фигуристов, не считая тренеров, рассказал агентству американский фигурист Джон Маравилла. «Я знаю несколько фигуристов, тренеров и семей, которые были в том самолете... Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров», – заявил Маравилла РИА Новости.

Телеграм-канал Mash пишет, что большинство фигуристов, которые находились на борту разбившегося самолет, – дети российских эмигрантов. В опубликованном каналом списке спортменов, которые могли быть на борту лайнера, значатся Эндрю Торгашев, Максим Наумов, Алиса Ефимова, Миша Митрофанов, Кэти Макбет, Даниил Паркман, Кристина Каррейра, Энтони Пономаренко, Алексей Щепетов, Аннабель Морозов, Артем Маркелов, Антон Спиридонов, Данила Савельев и Джеффри Чен. Отмечается, что все они участвовали в чемпионате США по фигурному катанию, который проходил в Уичито.

Позднее Ассоциация фигурного катания США подтвердила, что «несколько представителей» сообщества фигурного катания находились на борту потерпевшего крушение самолета, передает CNN. По ее данным, среди пассажиров были спортсмены, тренеры и члены семей, которые возвращались домой из Национального лагеря развития, который работал одновременно с чемпионатом США по фигурному катанию в Уичито. «Мы опустошены этой невыразимой трагедией и близко держим в наших сердцах семьи жертв. Мы продолжим следить за ситуацией и опубликуем больше информации по мере ее поступления», – сказано в заявлении ассоциации.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700, принадлежащий PSA Airlines, столкнулся с вертолетом Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени. Лайнер, на борту которого находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, выполнял рейс из Уичито (штат Канзас). Вертолет следовал с базы, расположенной в 40 км от столицы США. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. Самолет в результате крушения развалился на две части. В поисково-спасательных работах задействовано 300 спасателей, на месте катастрофы работают водолазы. На данный момент известно о 18 погибших. По уточненным данным полиции, выживших пока не найдено.

Посольство России в США выясняет, были ли на борту разбившегося самолета российские граждане, сообщает департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ. По информации американских властей, данных о выживших нет, отметили дипломаты.

Президент США Дональд Трамп, комментируя авиакатастрофу, высказал мнение, что трагедии можно было избежать. На странице в соцсети Truth Social американский лидер написал, что самолет находился на стандартной линии захода на посадку в аэропорт, а вертолет летел прямо на самолет в течение длительного периода времени. «Безоблачная ночь, габаритные огни самолета горели. Почему вертолет не поднялся, не спустился или не повернул?» – отметил Трамп. Он также задал вопрос диспетчерам аэропорта имени Рейгана, почему они не сообщили экипажу вертолета что делать, «вместо вопроса, видят ли они самолет». «Эту ситуации можно было предотвратить», – заключил президент США.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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