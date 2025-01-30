В Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом

В Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся в воздухе с вертолетом Black Hawk. На месте проводится спасательная операция. Число погибших уточняется.

Авиакатастрофа произошла неподалеку от аэропорта имени Рейгана. Лайнер авиакомпании PSA, выполнявший рейс из Уичито, совершал посадку, когда столкнулся с вертолетом. Известно, что Black Hawk следовал с базы, расположенной в 40 км от столицы США.

На борту самолета находилось 64 пассажира и члены экипажа, в вертолете было трое военных. После столкновения самолет рухнул в реку Потомак.

В спасательной операции задействованы катера и вертолеты. По данным местных СМИ, из реки достали 18 тел погибших. Еще четверо выживших госпитализированы. Поиски продолжаются.

Посольство России в Вашингтоне сейчас выясняет, были ли на борту упавшего самолета россияне.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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