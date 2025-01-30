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Выживших нет: Трамп выразил соболезнование семьям погибших в вашингтонской авиакатастрофе

Архив. Фото: nbcnews.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что при столкновении самолета и вертолета над Вашингтоном выживших нет, и выразил соболезнования семьям погибших, в том числе гражданам России.

«К сожалению, выживших нет… Это действительно затронуло многих людей, в том числе, к сожалению, граждан других стран, которые находились на борту. Их родные сейчас скорбят в Уичито, Канзасе, здесь, в Вашингтоне и по всей Америке и в России. Также среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались на этом самолете. Мне очень, очень жаль», – заявил Трамп (цитата по ТАСС) в ходе выступления в Белом доме.

Как считает президент США, столкновение с самолетом в Вашингтоне спровоцировал вертолет.

Напомним, пассажирский самолет Bombardier CRJ700, следовавший из Канзаса, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 в небе над Вашингтоном. На борту лайнера находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете были трое членов экипажа.

На разбившемся лайнере летели фигуристы с тренерами. В их числе были чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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