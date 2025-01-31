Спасатели тушат сильный пожар в хостеле на северо-западе Москвы

На севере-западе Москвы в пятницу утром загорелось двухэтажное административное здание на площади 1500 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

В здании на улице Сходненский тупик частично обрушилась кровля. По последним данным ведомства, площадь пожара выросла до 2 000 квадратных метров.

Сотрудники МЧС спасли 60 человек. До прибытия пожарных из здания были эвакуированы 300 человек.

В тушении пожара задействованы 130 специалистов и 37 единиц техники.

По информации ТАСС, возгорание произошло в здании бывшего завода, где сейчас располагается хостел. Пожару присвоен третий номер сложности из пяти возможных.

Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. «Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара, на контроле в прокуратуре», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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