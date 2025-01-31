Во время ночного налета система ПВО перехватила 49 дронов, есть пострадавшие

Минувшей ночью ВСУ атаковали с помощью беспилотников семь регионов России. В общей сложности средствам противовоздушной обороны удалось перехватить 49 дронов. В результате возник пожар на предприятии, пострадал один человек. Кроме того, травму получил водитель автомобиля, который задело обломками сбитого дрона.

Как сообщили в Министерстве обороны, ночь были уничтожены 25 БПЛА над территорией Ростовской области, восемь – над Волгоградской областью, шесть – над Курской, четыре – над Ярославской и по два над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края.

В результате падения обломков в Волгоградской области произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Возгорание оперативно ликвидировали. «Один пострадавший рабочий завода госпитализирован», – сообщил губернатор Андрей Бочаров.

На юге Воронежской области в результате налета пострадал водитель автомобиля, в который попали обломки перехваченного беспилотника. Мужчина был ранен в ногу, ему оказали помощь, рассказал губернатор Александр Гусев. «Также в результате падения фрагментов БПЛА в этом же районе повреждены частный жилой дом и ферма, на которой выбиты стекла. В Воронеже в результате падения подавленного беспилотника повреждено остекление на промышленном предприятии», – сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

В Ростовской области обломки сбитого дрона повредили линию электропередачи возле хутора Грачев в Красносулинском районе. «На место выехали дежурные службы. Информация о последствиях на земле в других городах и районах уточняется», – написал в своем телеграм-канале врио главы региона Юрий Слюсарь.

Кроме того, во Владимировской области дрон упал в Судогодском районе. «Жертв, пострадавших и угрозы для населения нет. Незначительные повреждения получил забор частного дома, – сообщил губернатор Александр Авдеев. – На месте работают специалисты правоохранительных структур, Министерства обороны, сотрудники областного правительства и органов местного самоуправления».

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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