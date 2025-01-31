В Москве 11-летняя девочка зарезала свою бабушку из-за запрета пойти на прогулку

В Москве 11-летняя девочка убила свою 75-летнюю бабушку из-за того, что та не разрешила ей пойти на прогулку, пишет телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел накануне в квартире на улице Твардовского. Девочка обучалась на дому из-за проблем со здоровьем. После обеда школьница захотела пойти погулять, но бабушка запретила, так как вечером к ней должен был прийти репетитор. Тогда девочка ударила бабушку ножом в правый бок. Затем она выбежала на улицу и начала кричать, что ее «бабушка умерла». Соседская девочка поднялась к ней домой, увидела пожилую женщину в крови и вызвала неотложку. Пенсионерка умерла в машине скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Однако девочка не предстанет перед судом, поскольку ответственность по этой статье наступает с 14-летнего возраста.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube