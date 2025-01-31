В Подмосковье задержали подростков за поджоги релейных шкафов

В Московской области задержали двух подростков, которых подозревают в поджоге релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт). В совершении указанного преступления подозреваются несовершеннолетние 2007 и 2009 годов рождения», – говорится в сообщении.

По данным следствия, подростки совершили серию поджогов релейных шкафов на 120-м километре перегона станций «Голутвин-Щурово» в Коломне, однако «не смогли довести свои преступные действия до конца по независящим от них обстоятельствам».

Юноши действовали по заданию неизвестных, с которыми переписывались в мессенджере. Куратор обещал подросткам денежное вознаграждение.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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