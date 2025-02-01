В США потерпел крушение ещё один самолет

В Филадельфии потерпел крушение самолет санитарной авиации после вылета из аэропорта. Воздушное судно через 30 секунд после взлета упало вблизи жилого квартала, что привело к пожару и повреждению нескольких домов и автомобилей.

Как сообщают американские СМИ, в результате катастрофы погибли шесть человек, в том числе ребенок, находившихся на борту самолета. Жертвами стали два члена экипажа, два медработника и два пассажира – пациент и его сопровождающий. По предварительным данным, речь идет о девочке из Мексики, которая находилась в США на лечении, и её матери.

Это вторая авиакатастрофа в США за последние дни. Напомним, в ночь на 30 января в Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту лайнера были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а в вертолете – три члена экипажа. Все погибли.

Филадельфия, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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