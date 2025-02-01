В Азовском море снова всплыл мазут

В Азовском море в районе Бердянска были обнаружены фрагменты нефтепродуктов, которые растянулись на 15 км. Как сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, наиболее интенсивное загрязнение (около 5 км пляжа) наблюдалось в начале косы.

«Силами МЧС России по Запорожской области, волонтерского корпуса, сотрудников администрации города пройдено 15 км побережья, что составило 100% от общей протяженности загрязненного участка. Собрано 572 мешка песчано-мазутной смеси общим весом, ориентировочно, около 18 тысяч килограммов», – уточнил глава региона.

Ранее загрязненные мазутом участки побережья Азовского моря были обнаружены в Запорожской области 11 января.

Стоит отметить, что, по данным МЧС, в акватории Черного моря после крушения танкеров собрано в общей сложности 178 тысяч тонн мазутного загрязнения, подавляющая часть которого приходится на Краснодарский край.

Бердянск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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