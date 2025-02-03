В пяти аэропортах России введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Речь идет об Астрахани, Казани, Ульяновске, Нижнекамске и Саратове, смобщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в Астрахани, Саратове, Казани, Ульяновске, Нижнекамске», – написал Кореняко в Telegram-канале.
Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – добавил Кореняко.
Москва, Елена Васильева
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