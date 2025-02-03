На Камчатке директора гостиницы расстреляли в рабочем кабинете

В Петропавловске-Камчатском гендиректора гостиничного комплекса застрелили в собственном кабинете. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ. По информации местных СМИ, жертвой стал директор гостиницы «Петропавловск» Руслан Кузнецов. Убийца сам сообщил о преступлении правоохранителям.

Согласно данным регионального СК, подозреваемым оказался 67-летний соучредитель гостиничного комплекса, у которого возникли неприязнь и конфликт с гендиректором по вопросу организации и финансовой деятельности компании. В понедельник, 3 февраля, он явился в рабочий кабинет руководителя гостиницы и выстрелил 45-летнему оппоненту в голову из охотничьего оружия. После расправы он сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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