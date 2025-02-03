На Алтае столкнулись четыре легковушки и грузовик: погибли трое

В Алтайском крае при столкновении пяти автомобилей погибли три человека, в том числе ребенок, еще один человек пострадал. Об этом сообщают региональный полицейский главк и краевая прокуратура.
ДТП произошло сегодня утром на 265 км трассы Р-256 Барнаул – Бийск в Косихинском районе. По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля Nissan Tiida, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилями Land Cruiser, Toyota Highlander и BMW, а также с грузовиком, двигавшемся в попутном направлении, передает ТАСС.
В результате аварии погибли водитель Nissan и ехавшие с ней два пассажира – женщина и ребенок. Еще один человек, пассажир Land Cruiser, обратился за медицинской помощью.
«Органами прокуратуры организована и проводится проверка соблюдения безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших гибели граждан», – говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.
Барнаул, Наталья Петрова
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