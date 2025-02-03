Ростовского замгубернатора подозревают в превышении полномочий из-за слишком дорогого кредита

Заместитель губернатора Ростовской области, министр финансов Лилия Федотова стала фигуранткой уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных денежных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых», – говорится в сообщении.

В результате министр нарушила требования долговой политики Ростовской области, согласно которым средства должны привлекаться по более низким ставкам. Ущерб бюджету составил 1,9 млрд рублей.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – добавили в СК.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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