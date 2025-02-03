Главу Северодонецка в ЛНР задержали по делу о бандитизме и похищении человека

В Луганской народной республике задержали главу администрации Северодонецка Николая Моргунова, сообщает Следственный комитет РФ.

Высокопоставленного чиновника подозревают в участии в банде (ч.2 ст. 209 УК), совершении разбоя в составе организованной группы (п. «а» ч.4 ст. 162 УК) и похищении человека, совершенном организованной группой (п. «а» ч.3 ст. 126 УК).

По версии следствия, Моргунов с мая 2014 года участвовал в «формировании и поддержке устойчивой вооруженной группы».

«Моргунов, будучи на тот момент главой администрации городского округа Брянка Луганской народной республики, обладая в силу занимаемой должности полным объемом информации обо всех объектах недвижимости и значимых предприятиях города, об их фактических и номинальных владельцах, финансовом состоянии обеспеченных горожан, предоставлял данные сведения участникам бандформирования для организации похищения людей, их незаконного удержания, хищения имущества, а также вымогательства денежных средств в качестве выкупа за освобождение», – отметили в ведомстве.

В СКР заявили, что на данном этапе расследования следователями ЛНР «расследуются уголовные дела об 11 убийствах участниками банды, 6 фактах похищений людей, 4 разбойных нападениях, 2 вымогательствах, хищении имущества предприятия на сумму свыше 6,2 млн рублей, за совершение которых арестованы и привлекаются к уголовной ответственности главарь и участники устойчивой вооруженной группы».

В ходе расследования установлено, что все жертвы банды находились в неприязненных отношениях с Моргуновым, либо по тем или иным причинам были к нему негативно настроены. «В ряде случаев Моргунов не только предоставлял главарю банды сведения об объектах нападений, но и прямо подстрекал к расправе с ними», – указали в ведомстве.

В ближайшее время Моргунова доставят в следственное подразделение СК России по ЛНР для допроса и проведения следственных действий.

Луганск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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