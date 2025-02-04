российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 4 февраля 2025, 10:14 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Хабаровске первоклассник на перемене упал в лестничный пролет с третьего этажа на второй

В Хабаровске прокуратура изучает обстоятельства травмирования первоклассника в школе № 77. По имеющейся информации, мальчик в районе 11 утра на перемене спускался с лестницы и упал с третьего этажа на второй в лестничный пролет. С травмой головы ребенок был доставлен в больницу, ему оказывается помощь.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, будет дана оценка соблюдению прав учащихся, в том числе на безопасное пребывание в школе. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Хабаровск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Скандалы и происшествия,