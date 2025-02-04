В Хабаровске первоклассник на перемене упал в лестничный пролет с третьего этажа на второй

В Хабаровске прокуратура изучает обстоятельства травмирования первоклассника в школе № 77. По имеющейся информации, мальчик в районе 11 утра на перемене спускался с лестницы и упал с третьего этажа на второй в лестничный пролет. С травмой головы ребенок был доставлен в больницу, ему оказывается помощь.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, будет дана оценка соблюдению прав учащихся, в том числе на безопасное пребывание в школе. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
Хабаровск, Елена Васильева
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