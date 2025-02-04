В Туве три человека умерли, отравившись угарным газом

В Туве два взрослых и ребенок умерли от отравления угарным газом. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, трагедия произошла утром 4 февраля в одном из частных домов города Чадан в Дзун-Хемчикском районе. По предварительным данным, в результате неправильного использования печи отопления помещение заполнил дым. В результате три человека, в том числе несовершеннолетний ребенок, погибли, еще двое – взрослый и 11-летний ребенок, госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту происшествия начата проверка, все обстоятельства устанавливаются.

Чадан, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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