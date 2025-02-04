Глава лесхоза и полицейский занимались нелегальными вырубками в Сибири

В Новосибирской области выявили группу «черных» лесорубов. В банду входили глава лесхоза и инспектор ДПС. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«Руководитель участка Бердского лесхоза в сговоре с двумя индивидуальными предпринимателями, восемью заготовщиками древесины, а также с инспектором ДПС, оказывавшим незаконное покровительство «черным лесорубам», организовали на регулярной основе незаконную рубку лесных насаждений на территории Искитимского района Новосибирской области», – говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы и подразделения собственной безопасности ГУМВД России задержали подозреваемых. В отношении 11 участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка и незаконное повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенные в значительном размере организованной группой).

Инспектора ДПС обвиняют во взяточничестве, а одного из предпринимателей – в даче взятки. Полицейский сопровождал лесовозы, перевозившие незаконно срубленные деревья, и получал за это деньги.

Отмечается, что лесному фонду России в результате незаконных рубок был причинен ущерб в крупном размере. Суд заключил под стражу четверых подозреваемых. Остальные участники группы находятся под подпиской о невыезде.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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