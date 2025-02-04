В Хакасии ребенок попал в больницу после нападения стаи бездомных собак

Стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика в городе Сорске в Хакасии. Ребенок госпитализирован с множественными ранами. Возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, утром 31 января мальчик направлялся в школу, когда около одного из домов по улице Пионерская на него набросились бездомные собаки.

«У подростка зафиксированы множественные укушенные раны головы, лица, туловища и конечностей. Мальчик госпитализирован, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении СК.

По факту нападения собак на ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Как отметили в ведомстве, в рамках расследования будет установлена степень тяжести причиненного здоровью ребенка вреда. Также следствие даст правовую оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.

Абакан, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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