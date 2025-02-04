В Ростовской области снегопад оставил без света 30 тысяч жителей

В Ростовской области за сутки выпала треть месячной нормы осадков. Снег налип на провода и оставил без света около 30 тысяч жителей. Аварийные бригады устраняют неполадки.

Больше других пострадал Азовский район. «По состоянию на 07.00 аварийное отключение подачи электроэнергии зафиксировано в 21 населенном пункте. Без света около 30 тысяч человек», – сообщил глава администрации района Александр Палатный.

Кроме того, в Ростове-на-Дону высота снежного покрова превысила 20 сантиметров. По данным мэрии, мокрый снег также стал причиной падения более 40 деревьев. Нарушено движение общественного транспорта.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что коммунальные службы и специальная техника работали всю ночь и продолжают ликвидировать последствия стихии. «Поручил главам администраций и ответственным министерствам докладывать мне о ситуации каждый час. Особенно по отключению электричества и отопления в разных районах и городах. Большая часть аварий уже устранена, по остальным оперативно проводятся работы», – написала глава региона в своем телеграм-канале.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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