Точное число жертв стрельбы в школе для взрослых в Швеции до сих пор не установлено

премьер Швеции назвал массовое убийство людей в школе в Эребру самой страшной массовой стрельбой в истории Швеции. По словам Ульфа Кристерссона, масштабы произошедшего осознать трудно.

«Трудно осознать масштабы произошедшего сегодня, – сказал он. – Сегодня мы стали свидетелями жестокого и смертоносного насилия против совершенно невинных людей. Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции».

«Это событие потрясло наше общество до глубины души. То, о чем, возможно, с ужасом читали про другие страны, но что, как думали, никогда не произойдет в Швеции», – прокомментировал министр юстиции Гуннар Стрёммер, который также утверждает, что это «самый страшный случай массовой стрельбы», произошедший в стране, цитирует чиновника ТАСС.

Как сообщила полиция, около десяти человек были застрелены в школе для взрослых Campus Risbergska. Общее число пострадавших на данный момент неизвестно. Сам стрелявший убит. Он действовал в одиночку, его мотивы неясны. 35-летний мужчина ранее не был известен полиции, у него было разрешение на владение огнестрельным оружием.

Эребру, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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