На Кубани после атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами

В результате атаки беспилотника ВСУ в Краснодарском крае сегодня ночью загорелся резервуар с остатками нефтепродуктов, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности», – написал губернатор в своем телеграм-канале в ночь на 5 февраля.

На месте ЧП работают специальные службы. В тушении возгорания задействованы 55 человек и 19 единиц техники.

Ситуация находится под контролем главы Каневского района, отметил Кондратьев. К настоящему времени пожар локализован. По предварительным данным, никто не пострадал.

Меж тем, как сообщает Минобороны РФ, за прошедшую ночь средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника над территорией России. Два БПЛА сбиты над Курской области, еще два дрона перехвачены над Белгородской областью.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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