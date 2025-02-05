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Среда, 5 февраля 2025, 09:07 мск

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Под Красноярском в автохимчистке сгорели 14 автомобилей

Скрин видео МЧС РФ

В Красноярском крае в результате пожара в химчистке для автомобилей сгорели 14 машин, сообщает пресс-служба МЧС России. Два автомобиля удалось эвакуировать.

Пожар вспыхнул в одноэтажном здании с легковыми машинами внутри в поселке городского типа Березовка под Красноярском. Площадь возгорания составила 725 квадратных метров.

В тушении огня были задействованы 30 человек и 9 единиц специальной техники. Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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