Под Красноярском в автохимчистке сгорели 14 автомобилей

В Красноярском крае в результате пожара в химчистке для автомобилей сгорели 14 машин, сообщает пресс-служба МЧС России. Два автомобиля удалось эвакуировать.
Пожар вспыхнул в одноэтажном здании с легковыми машинами внутри в поселке городского типа Березовка под Красноярском. Площадь возгорания составила 725 квадратных метров.
В тушении огня были задействованы 30 человек и 9 единиц специальной техники. Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются.
Красноярск, Наталья Петрова
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