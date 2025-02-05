Астрахань накрыло облаком газа из-за перезапуска установок после атаки дронов

Астрахань накрыло облаком природного газа. Власти призвали жителей сохранять спокойствие. Ситуация контролируется.

Причиной запаха газа в Астраханской области является перезапуск установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе, подвергшемся атаке беспилотников в понедельник.

«С утра город накрыло облако природного газа, которому присущ специфический запах, который появляется после обработки (процесс одорирования). Причина запаха газа: запуск в работу установок на АГПЗ. Специалисты проводят восстановительные работы и с утра приступили к запуску производства. Сейчас идет процесс пусконаладки, в том числе запуск факельного горения», – сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Глава региона пояснил, что сначала происходит выпуск газа, который после поджигается. По данным метеослужбы, облако газа смещается в степь.

«Природный газ не опасен для здоровья на открытом пространстве, в ближайшее время состояние атмосферного воздуха нормализуется. Хочу предупредить астраханцев, в ближайшие дни до выхода завода на плановый режим работы, подобные ситуации возможны», – добавил губернатор.

3 февраля беспилотники атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Астраханской области. При падении обломков одного БПЛА произошло возгорание, пожар оперативно ликвидировали, пострадавших не было.

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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