В Санкт-Петербурге в бордель принимали после изучения теории и сдачи экзамена

В Санкт-Петербурге полиция закрыла бордель, в который принимали после изучения теории и сдачи экзамена. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, публичный дом располагался в одном из отелей Петроградского района. По факту работы незаконного учреждения возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ (организация занятий проституцией).

Интимуслуги для населения организовала местная жительница. Проститутками работали женщины 29 и 40 лет. Каждая новая девушка, которая хотела трудоустроиться в салон, проходила собеседование и вступала в специальную группу в мессенджере. После прохождения теоретического курса и сдачи экзамена кандидатам обещали зарплату 150 тысяч рублей в месяц при 48-часовой рабочей неделе.

Клиенты в среднем платили за интим по 16 тысяч рублей.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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