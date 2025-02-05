Петербуржец давал школьницам наркотики, а потом насиловал

Житель Санкт-Петербурга пойдет под суд за то, что давал наркотики несовершеннолетним, а потом совершал над ними сексуальное насилие.

Как сообщает пресс-служба СКР по Санкт-Петербургу, в ноябре 2023 года, а также с июня по август 2024 года обвиняемый склонял несовершеннолетнюю к употреблению запрещенных веществ, после чего насиловал. Этот же мужчина в ноябре 2024 года, находясь в офисе с другой несовершеннолетней, специально закрыл выход из помещения, чтобы жертва не смогла убежать. Он склонил несовершеннолетнюю к употреблению наркотиков и совершил в отношении нее развратные действия.

Правоохранители задержали мужчину, когда он находился дома. Следователи также осмотрели офис, и обнаружили там пакетики с остатками порошкообразного вещества и следы биологического происхождения.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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