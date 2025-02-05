В Кузбассе кассир кондитерской фабрики украла 36 млн рублей

В Кузбассе будут судить сотрудницу кондитерской фабрики, которая украла 36 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, женщина работала кассиром на предприятии. В течение трех лет она принимала наличные за товар от покупателей, но не отображала информацию об этом в программе и кассовой книге.

В период с февраля 2021 по декабрь 2022 года подозреваемая присвоила 25 млн рублей. На украденные деньги она купила себе квартиру, автомобили и отдыхала в других странах.

Через некоторое время бухгалтер одного из контрагентов обратил внимание на несоответствие в суммах и сообщил руководству, было подано заявление в правоохранительные органы. В отношении кассира возбудили уголовное дело.

«В целях возмещения ущерба на основании постановления суда наложен арест на два транспортных средства, гараж и 1/2 доли квартиры обвиняемой на общую сумму более 7 млн рублей», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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