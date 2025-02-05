ВСУ ударили беспилотниками по двум школам в Запорожской области

Украинские войска нанесли удары с помощью беспилотников по двум школам в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, ВСУ атаковали учебные заведения в Пологовском муниципальном округе. Утром три беспилотника ударили по территории школы в селе Шевченково. «На момент атаки в школе находилось 27 детей. Благо пострадавших нет, дети эвакуированы. На месте работают оперативные службы», – написал Балицкий в тг-канале.

Ночью под удар БПЛА попала недействующая школа в селе Пологи. В результате атаки здание загорелось.

«Комитет по безопасности Запорожской области совместно с Министерством образования проработают усиленные меры безопасности учеников и учебного процесса в населенных пунктах, приближенных к линии боевого соприкосновения», – подчеркнул губернатор.

Накануне украинский дрон прицельно атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Ранения получили пятеро детей и водитель.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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