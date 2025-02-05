По делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены арестована их внучка

Суд в Самаре принял решение по уголовному делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены об аресте их внучки, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Как уточняется, уголовное дело было возбуждено ещё 3 февраля. «Вчера [к внучке Тархова] пришли с обыском, сегодня арестовали», – сообщила источник агентства, добавив, что она отказывается сотрудничать со следствием.
По предварительным данным, Тархов прилетел в Россию из Финляндии, затем о пропаже мужчины сообщил его деловой партнер.
В правоохранительных органах также уточнили, что тела Тархова и его жены пока не найдены, ведется их поиск. Первоначально сообщалось об их обнаружении.
Самара, Светлана Антонова
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